 75 лет вместе: Супружеская пара из Западного Азербайджана отмечает «Коронную свадьбу» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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75 лет вместе: Супружеская пара из Западного Азербайджана отмечает «Коронную свадьбу» - ВИДЕО

Фаига Мамедова11:10 - 05 / 03 / 2025
75 лет вместе: Супружеская пара из Западного Азербайджана отмечает «Коронную свадьбу» - ВИДЕО

В эфир вышел новый выпуск программы «Arzunun vaxtı», автор и ведущая которой Арзу Кельби побывала на «Коронной свадьбе» Зульфугара и Бахар Новрузовых.

Как сообщает 1news.az, супружеская пара из Западного Азербайджана вместе уже 75 лет, они воспитали 10 детей, у них 50 внуков.

«Мне - 98 лет, моей жене — 94. Она — моя вторая половинка, у нее замечательный характер. Мы прожили вместе прекрасную жизнь. Моя жена — это тот, кто поддерживает во мне жизнь», — рассказал Зульфугар Новрузов.

Подробнее - в сюжете Baku TV.

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