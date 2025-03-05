Трамп призвал Конгресс принять запрещающий несовершеннолетним менять пол закон
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Конгресс США должен ввести уголовную ответственность за проведение операций по смене пола несовершеннолетним, потому что менять его - значит нарушать божественную волю.
«Я хочу, чтобы Конгресс принял закон, полностью запрещающий детям менять пол и вводящий за это уголовную ответственность, чтобы навсегда покончить с ложью о том, что каждый ребенок находится в ловушке собственного тела. Это большая ложь», - сказал он.
«Наш посыл всем американским детям: вы прекрасны именно в том виде, в котором вас создал Бог», - добавил Трамп, выступая перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с речью о ситуации в стране, приоритетных направлениях внутренней и внешней политики.
21 января Трамп подписал указ о признании в США двух неизменных полов - мужского и женского - и отказе от так называемой гендерной идеологии. Утверждение ее сторонников о том, что мужчины якобы могут идентифицировать себя как женщины, а женщины - как мужчины, признается ложным. Всем федеральным ведомствам предписано удалить всю информацию, продвигающую или навязывающую гендерную идеологию, а также запрещено использовать государственное финансирование для распространения таких идей.
Запрещается и проведение медицинских процедур по смене пола на государственные средства.
Источник: ТАСС