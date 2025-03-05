МЧС призывает граждан избегать лавиноопасных зон - ВИДЕО

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предупреждает граждан об опасности схода лавин в высокогорных районах.

Как сообщили в ведомстве, ссылаясь на данные Национальной службы гидрометеорологии, повышение температуры воздуха на фоне усиления юго-западного ветра создает риск схода лавин в отдельных высокогорных районах, передает 1news.az.

В связи с этим МЧС призывает граждан избегать мест, где существует угроза схода лавин, особенно крутых склонов. В случае схода лавины рекомендуется укрыться под ближайшим выступом скалы.

Кроме того, в условиях сильного ветра следует избегать пребывания рядом с легкими конструкциями, временными сооружениями, рекламными щитами, линиями электропередачи и т.д.

Министерство также напоминает о сложности ликвидации пожаров при сильном ветре и рекомендует строго соблюдать правила пожарной безопасности.