Пожар в Сумгайыте локализован - ОБНОВЛЕНО
Пожар в реабилитационном центре для наркозависимых в Сумгайыте был локализован.
В настоящее время пожарные продолжают работы по его полному тушению.
13:00
В Сумгайыте начался пожар в одном из строений рядом с городской больницей №2.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия.
В настоящее время продолжаются работы по его ликвидации.
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