Пожар в Сумгайыте локализован - ОБНОВЛЕНО

Пожар в реабилитационном центре для наркозависимых в Сумгайыте был локализован.

В настоящее время пожарные продолжают работы по его полному тушению.

13:00

В Сумгайыте начался пожар в одном из строений рядом с городской больницей №2.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия.

В настоящее время продолжаются работы по его ликвидации.