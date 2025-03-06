В результате пожара в реабилитационном центре в Сумгайыте пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

Один человек пострадал в результате пожара в реабилитационном центре в Сумгайыте.

Как сообщили АПА в TƏBİB, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 6 марта около 12:00 поступил вызов о пожаре в Сумгайыте.

«На место была отправлена бригада скорой помощи. В больницу скорой помощи при Сумгайытском медицинском центре был госпитализирован мужчина, 1998 г.р., с диагнозом «закрытый перелом 4-й и 5-й пястных костей правой кисти. Лечение пострадавшего продолжается в отделении травматологии, состояние стабильное».

14:00

На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о пожаре в частном реабилитационном центре, принадлежащем гражданину, расположенном в 52-м микрорайоне города Сумгайыт.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место были направлены силы Сумгайытского городского пожарного управления Государственной противопожарной службы МЧС и Сумгайытского регионального центра.

Благодаря оперативному вмешательству прибывших бригад МЧС пожар, вспыхнувший на последнем этаже трехэтажного здания, был потушен в короткие сроки.

В пожаре на площади 180 кв.м сгорели деревянные конструкции и находящиеся вещи третьего этажа строения общей площадью 540 кв.м.

Первые два этажа здания были защищены от огня. Пострадавших нет.

13:12

Пожар в реабилитационном центре для наркозависимых в Сумгайыте был локализован.

В настоящее время пожарные продолжают работы по его полному тушению.

13:00

В Сумгайыте начался пожар в одном из строений рядом с городской больницей №2.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, сотрудники Государственной противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям оперативно прибыли на место происшествия.

В настоящее время продолжаются работы по его ликвидации.