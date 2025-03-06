Проведены очередные операции против незаконной рыбалки и охоты на диких птиц, занесенных в «Красную книгу» - ВИДЕО

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте продолжают борьбу с незаконной рыбалкой и охотой на птиц, занесенных в «Красную книгу», в государственных заповедниках и водоемах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время очередных контрольных мероприятий в поселке Мюгтадыр Хачмазского района был задержан Эльнур Халилов, занимающийся незаконной рыбалкой в Каспийском море. У него были обнаружены незаконно выловленные 32 рыбы, а также орудия для лова и лодка. Расследование по факту продолжается.

В Управлении полиции на водном транспорте подчеркивают, что в охраняемых зонах, включая стратегические объекты, расположенные вблизи Каспийского моря, рыбалка и охота категорически запрещены - в отношении тех, кто грубо нарушает правила, будут предприняты строгие меры.

Сотрудники полиции на водном транспорте ведут постоянную борьбу против незаконной ловли рыбы, в частности, против вылова молоди осетра, выпущенной в Каспийское море для увеличения популяции, а также против кражи различных железных трубопроводов и кабелей, проложенных по морскому дну.

«Граждане могут сообщить о любых нарушениях закона в Каспийском море и водоемах в Управление полиции на водном транспорте по телефонам (012) 433-38-12 и (012) 433-38-02», - отметили в МВД АР.