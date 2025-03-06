Названа причина смерти похудевшего народным средством мужчины - ОБНОВЛЕНО

У жителя Сиязанского района, скончавшегося после использования метода народной медицины для похудения, были диагностированы язвенные колиты.

Как сообщает 1news.az, об этом в ответ на запрос Oxu.Az сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

"24 февраля в 10:33 в отделение скорой медицинской помощи Сиязанской центральной районной больницы (ЦРБ) с подозрением на пищевое отравление поступил мужчина. Пациенту 1987 года рождения был поставлен диагноз "другие язвенные колиты". После оказания необходимых медицинских услуг пациент был эвакуирован в Губинскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

16:20

В Сиязаньском районе Азербайджана произошел трагический случай - Сеймур Самедов (1987 года рождения) скончался от народного средства для похудения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, в течение месяца мужчина употреблял гатыг с имбирем, что привело к резкому снижению веса — 36 килограммов.

По словам родственников, это вызвало серьезные проблемы со здоровьем и стало причиной внезапной кончины С.Самедова.