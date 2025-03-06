Трамп сделал ХАМАС «последнее предупреждение»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить всех заложников, угрожая серьезными последствиями.

Об этом он заявил в посте на своей странице в соцсети Truth Social.

«Освободите всех заложников сейчас, а не потом <...>. Иначе для вас все кончено. Вас ждет прекрасное будущее, но не в том случае, если вы продолжите удерживать заложников. Примите разумное решение — освободите их сейчас, или придется расплатиться», — написал Трамп.

Источник: Gazeta.Ru