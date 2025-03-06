Глава Генштаба ЦАХАЛ анонсировал год войны против Газы и Ирана

Новый начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир сообщил высшему военному командованию, что 2025 год станет годом войны, сосредоточенной на секторе Газа и Иране.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

Как пишет газета, Замир подчеркнул, что израильские вооруженные силы будут уделять внимание и другим фронтам. Он указал, что сделает акцент на концепцию «победы» как важной ценности, поскольку в последние годы армия Израиля была сосредоточена на относительной победе или сдерживании.

Замир в среду официально вступил в должность начальника Генштаба Армии обороны Израиля. Во время церемонии Замиру было торжественно присвоено высшее в израильской армии звание генерал-лейтенанта. Новый начальник Генштаба поблагодарил за доверие и пообещал привести Израиль к военным успехам. Обращаясь к семьям удерживаемых в секторе Газа заложников, Замир заверил, что сделает все возможное для их вызволения.

Источник: ТАСС