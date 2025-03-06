Обнародована дата выпускных экзаменов для 11-классников

Государственный экзаменационный центр Азербайджана 9 марта проведет выпускные экзамены для учащихся 11-х классов.

В экзаменах примут участие 58 732 учащихся, из которых 70 имеют ограниченные возможности здоровья.

Экзамены будут проведены в следующих районах Баку: Гарадагский, Бинагадинский, Хатаинский, Сураханский, Пираллахинский, Ясамальский, а также в Абшеронском районе (II часть).

Помимо этого, экзамены пройдут в следующих городах и районах: Сумгайыт (II часть), Нахчыванская Автономная Республика, Гянджа (II часть), Мингячевир, Самух, Гейгель, Дашкесан, Агстафа, Газах, Товуз, Сабирабад, Саатлы, Имишли, Билясувар, Уджар, Исмаиллы, Агсу, Зардаб, Масаллы, Астара, Лерик, Агджабеди, Бейляган, Физули, Гах, Балакен, Загатала, Губа, Хызы, Гусар, Зангилан и Джебраил.

В этот день также пройдут экзамены для учащихся специализированных школ (школы-интернаты и др.), школ с обучением на грузинском языке и военных лицеев имени Гейдара Алиева и Дж. Нахчыванского.

Экзамены начнутся в 11:00. Пропускной режим будет завершен за 15 минут до начала экзамена, то есть, в 10:45, опоздавшие не будут допущены на экзамен.

Для участия необходимо иметь при себе оригинал удостоверения личности и «Пропускной лист на экзамен».

В случае отсутствия одного из этих документов или несоответствия между ними участники не будут допущены к экзамену.