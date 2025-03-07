«Прижигали живот и руки»: Новые подробности издевательств над 3-летней девочкой - ВИДЕО

Ранее в Интернете распространилась видеозапись, вызвавшая возмущение общественности, на которой запечатлены жестокие издевательства 23-летней женщины над трехлетней дочерью.

Согласно информации, предоставленной опекуном девочки Джамилей Насировой, отец ребенка страдает наркотической зависимостью, а мать Фатима Рамазанова была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Дж.Насирова также сообщила, что к истязаниям над ребенком причастен некий молодой человек по имени Рома.

«Подруга Фатимы разместила в TikTok видео с издевательствами над Мелек. Мой сын связался с ней и попросил удалить запись, чтобы не показывать лицо ребенка. В ответ он получил информацию о том, что Рома прижигал Мелек живот и руки. Ребенка избивала и мать, и этот Рома», - рассказала Джамиля Насирова.

Председатель общественного объединения «Союз детей Азербайджана» Кямаля Агазаде сообщила, что, несмотря на серьезные травмы, состояние девочки оценивается как стабильное.

«К счастью, у Мелек нет переломов, но на теле, лице и голове имеются серьезные травмы, повреждения мягких тканей и открытые раны. В настоящее время она находится под наблюдением педагогов и воспитателей», - сказала Кямаля Агазаде.

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