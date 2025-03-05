Шокирующие подробности того, как мать издевалась над малолетней дочкой - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Состояние избитого ребенка удовлетворительное, но все ее тело покрыто следами длительного истязания.

Как передает 1news.az, об этом Qaynarinfo заявила председатель Союза детей Азербайджана Кямаля Агазаде, рассказывая о ребенке, подвергшемся жестокому насилию со стороны матери.

Агазаде подчеркнула, что девочка прошла медицинскую экспертизу.

"Ребенку оказана психологическая, медицинская и юридическая помощь. Уверена, что в ближайшее время в отношении матери будет избрана мера пресечения в виде ареста", - сказала она.

По словам председателя союза, видео на котором запечатлено, как мать издевается над своим ребенком, прислала ей няня.

"Няня, которая присматривала за девочкой три года, позвонила нам и сообщила, что в декабре 2024 года мать забрала ее на несколько дней. После этого она не приводила ребенка няне и каждый раз звонила или присылала видео, показывая, как она издевается над ребенком. Няня умоляла не делать этого и отдать ей девочку. Но женщина не слушала ее и даже обвинила няню в том, что ребенок не слушается. Три дня назад женщина позвонила няне и сказала, что избила девочку ремнем за непослушание, а затем выгнала ее на улицу в холодную погоду", - рассказала Кямаля Агазаде.

Председатель Союза детей отправила кадры издевательств над ребенком в правоохранительные органы.

"Женщина скрывалась. Наконец, благодаря усилиям правоохранительных органов было установлено, что она находится на территории Сураханского района. Мы начали кампанию "Не молчи ради Мелек". Считаю, что защитой детей должна заниматься одна организация", - дополнила она.

Отметим, что в Баку мать подвергла своего ребенка жестокому насилию и снимала свои действия на камеру, а видео отправляла няне.

13:40

Сотрудники полиции провели расследование в связи с распространенным в социальных сетях видео, на котором видно, как мать жестоко обращается с дочерью , при содействии сотрудников соответствующих госструктур ребенок помещен в приют.

Как передает 1news.az, об этом Oxu.az заявил старший инспектор пресс-службы МВД АР, лейтенант полиции Луму Исрафилли.

Она отметила, что полиция задержала женщину, применившую насилие к своей дочери, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Истязание» Уголовного кодекса АР.

«Для определения степени тяжести телесных повреждений назначена соответствующая экспертиза. Расследование продолжается», – подчеркнула представитель МВД.