Гаджеты, которые вдохновляют: идеальные подарки Xiaomi к 8 Марта

Современные женщины совмещают столько ролей, что порой кажется, будто у них в сутках не 24 часа, а как минимум 48.

Работа, семья, увлечения, спорт, путешествия — всё требует времени и энергии. Именно поэтому технологии, которые помогают упростить повседневные задачи, освобождают время для себя и вдохновляют на новые достижения, становятся лучшими подарками. Специально к 8 Марта мы собрали подборку гаджетов Xiaomi, которые делают жизнь удобнее, комфортнее и продуктивнее.

Redmi Watch 5: стиль и контроль над здоровьем

В современном ритме важно следить за здоровьем и самочувствием. Redmi Watch 5 — это не просто аксессуар, а настоящий помощник. Он оснащён 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем с яркостью до 1500 нит, что обеспечивает отличную видимость даже при ярком солнечном свете. Часы отслеживают уровень кислорода в крови, анализируют качество сна и напоминают о необходимости размяться. Для тех, кто заботится о форме, предусмотрено более 150 спортивных режимов, а время автономной работы до 24!!! дней. Идеальный вариант для женщин, которые ценят баланс между работой, активностью и отдыхом.

Xiaomi X20 Pro, G20 Max, S20: уборка без усилий

Пылесосить можно не уставая — если доверить работу умным устройствам.

•⁠ ⁠Xiaomi X20 Pro — робот-пылесос с мощностью всасывания 7000 Па и аккумулятором 5200 мАч, обеспечивающим до 160 минут работы. Он распознаёт ковры, автоматически поднимает подушечки для швабры, поддерживает лазерную навигацию LDS и автоматическую сушку горячим воздухом. Управление происходит через приложение MiHome. Также есть поддержка через голосового помощника Алису.

•⁠ ⁠Xiaomi G20 Max — беспроводной вертикальный пылесос с мощностью всасывания 180 AW и мощностью двигателя, обеспечивающего до 60 минут автономной работы. Есть подсветка для обнаружения пыли и система фильтрации с 12 циклами.

•⁠ ⁠Xiaomi S20 — компактный робот-пылесос с мощностью всасывания 5000 Па и аккумулятором 3200 мАч, оснащён лазерной навигацией LDS и контейнером для пыли 400 мл. Отлично подходит для ежедневной быстрой уборки, особенно в домах, где есть дети или питомцы.

С такими помощниками генеральная уборка больше не требует сил и времени — всё делается легко и быстро.

Xiaomi Smart Camera C200 и C400: забота о доме и близких

Быть на связи с домом даже на расстоянии — бесценно.

•⁠ ⁠Xiaomi Smart Camera C200 — компактная камера с разрешением 1920х1080 пикселей и обзором 360°. Имеет ночное видение и двустороннюю аудиосвязь.

•⁠ ⁠Xiaomi Smart Camera C400 — более продвинутый вариант с разрешением 2560х1440 пикселей (2,5K), двухосевым приводом с углом обзора 360° и ночным режимом. Интеллектуальная система распознавания движений делает её надёжным помощником в обеспечении безопасности.

Умные камеры помогают сохранять спокойствие, где бы вы ни находились.

Redmi Note 14: мощность, стиль, свобода

Смартфон — это центр управления делами, общением и творчеством. Redmi Note 14 оснащён мощным процессором MediaTek Helio G99 Ultra, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400x1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Основная камера имеет три модуля: 108 Мп, 8 Мп и 2 Мп, а фронтальная камера на 20 Мп позволяет делать качественные снимки. Ёмкий аккумулятор на 5500 мА·ч и поддержка быстрой зарядки QC 4 мощностью 33 Вт обеспечивают продолжительную работу без частой подзарядки.

Каждая женщина стремится к балансу между работой, семьёй, заботой о себе и домом. Гаджеты Xiaomi помогают достигать этого, освобождая время для важного и приятного. Они не просто облегчают жизнь — они делают её комфортнее, насыщеннее и ярче.