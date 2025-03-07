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В Баку пропала 78-летняя женщина, страдающая деменцией – ФОТО

Феликс Вишневецкий15:30 - Сегодня
В Баку пропала 78-летняя женщина, страдающая деменцией – ФОТО

В столице Азербайджана пропала Гордеева Таисия Михайловна (1947 г.р.).

Об этом 1news.az сообщили ее близкие, отметив, что Т.Гордеева вышла из одного из магазинов, расположенных на улице Ахмеда Раджабли, после чего пропала.

Сообщается, что женщина страдает деменцией.

Близкие не исключают, что Т.Гордеева возможно села в автобус, следующий маршрутами №11, №2 или №38 и ездит кругами либо бродит по городу, так как не может найти дорогу домой.

О произошедшем уже сообщили в полицию – на пропавшей серая шапка, свитер телесного цвета, в руках сумка изумрудного цвета с коричневыми ручками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Таисии Гордеевой, просят сообщить об этом в полицию по номеру 102 либо родным женщины по номеру +994503224225.

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