Крупная партия наркотиков из Ирана перехвачена на азербайджанской границе
Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана предотвратили попытку контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщили в ГПС.
В рамках оперативных мероприятий по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков 5 марта в 20:55 на территории пограничного отряда «Гёйтепе» было изъято 42 кг 950 г наркотических веществ — 39 кг 650 г марихуаны, 3 кг 300 г опиума и 100 таблеток метадона.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
258