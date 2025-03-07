 Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку! | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку!

First News Media17:52 - 07 / 03 / 2025
Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку!

С сегодняшнего дня официальный дилерский центр Li Auto в Баку начал свою деятельность.
Модели Li, которые отличаются технологией EREV и предлагают премиальный уровень комфорта, теперь доступны для автолюбителей нашей страны.

Шоурум расположен по адресу: ул. Ашыг Молла Джума, 44B.

На данный момент клиентам предлагаются модели Li L6 – от 41 000 $, Li L7 – от 46 500 $, а также Li L9 – от 61 900 $ с официальной гарантией 4 года или 100 000 км.

Официальный сервисный центр находится по адресу: проспект Бабека, 35K, и полностью оснащён для технического обслуживания автомобилей Li Auto.

В ближайшем будущем планируется расширение модельного ряда и презентация новых поколений автомобилей, таких как Li i8 и Li Mega.

Также в настоящее время полным ходом идёт строительство крупного дилерского центра площадью 900 м² и офисного пространства 300 м² по адресу проспект Бабека, 35A, который будет соответствовать всем стандартам бренда.

Клиенты уже могут предварительно забронировать автомобили и записаться на сервисное обслуживание.

Контактная информация:
Адрес: ул. Ашыг Молла Джума, 44B
Телефон: *2299

На правах рекламы

Поделиться:
371

Актуально

Общество

Красивые, нежные, мудрые: Азербайджан празднует Международный женский день

Xроника

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта ...

Спорт

Азербайджанский атлет вышел в финал чемпионата Европы

Мнение

​​​​​​​Первый военный атташе Армении в ЕС и 10-миллионный финансовый пакет ...

Экономика

Официальное открытие дилерского центра Li Auto в Баку!

При поддержке Birbank Biznes состоялся саммит женщин-лидеров

Казахстан планирует сократить прокачку нефти через инфраструктуру КТК

Руководство AzerGold и Госагентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов провело проверку нерудных месторождений - ФОТО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Назначен врио председателя Правления ОАО «Азеркосмос»

Получайте больше выгоды от платежей картами Birbank на Umico.az

Казахстан планирует сократить прокачку нефти через инфраструктуру КТК

Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики Сербии

Последние новости

Пропавшая в Баку 78-летняя известная правозащитница нашлась – ОНОВЛЕНО

Сегодня, 00:22

Красивые, нежные, мудрые: Азербайджан празднует Международный женский день

Сегодня, 00:00

Арестована мать, истязавшая малолетнюю дочь

07 / 03 / 2025, 23:40

Трамп заявил, что верит, что Путин хочет завершить войну

07 / 03 / 2025, 23:20

На официальной странице Президента опубликован видеоролик, посвященный Международному женскому дню

07 / 03 / 2025, 23:00

В Колумбии похитили 29 полицейских

07 / 03 / 2025, 22:40

Глава Минторговли США: У Дании нет прав на Гренландию

07 / 03 / 2025, 22:20

В жилом доме в Баку произошел пожар-ВИДЕО

07 / 03 / 2025, 22:00

В Гяндже директора школы уволили спустя всего год работы

07 / 03 / 2025, 21:40

Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта - ФОТО

07 / 03 / 2025, 21:20

Четверо азербайджанских гимнастов вышли в финал Кубка мира в Баку

07 / 03 / 2025, 21:00

АЖД: восстановлена нормальная работа поездов - ВИДЕО

07 / 03 / 2025, 20:42

В Laser Beauty Clinic, лицензия которой приостановлена, вновь выявлены нарушения

07 / 03 / 2025, 20:20

Талибы запретили афганским женщинам молиться в мечетях

07 / 03 / 2025, 19:45

США задержали возможного организатора теракта в «Крокус Сити Холле»

07 / 03 / 2025, 19:32

Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ

07 / 03 / 2025, 19:15

Азербайджанский атлет вышел в финал чемпионата Европы

07 / 03 / 2025, 19:00

В Судане обстрелян вертолет ООН, есть погибшие

07 / 03 / 2025, 18:45

Айгюн Кязимова рассказала, какой главный совет дала бы себе маленькой с высоты прожитых лет – ВИДЕО

07 / 03 / 2025, 18:34

AZAL расширяет географию полетов в Турцию

07 / 03 / 2025, 18:30
Все новости
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС
1news TV

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Национальная служба гидрометеорологии в течение продолжительного времени предупреждала о том, что в Азербайджане может выпасть снег. И вот несколько дней назад25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55