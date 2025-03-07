Дизайнером Зеленского оказалась азербайджанка - ФОТО

Азербайджанка Эльвира Гасанова, дизайнер президента Украины Владимира Зеленского, высказалась в защиту его неоднозначного образа на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме.

«В военное время даже политикам не нужны костюмы», — заявила она в интервью изданию Financial Times, сообщает 1news.az.

Дизайнер добавила, что отсутствие формального стиля у Зеленского подчеркивает его послание миру.

По ее мнению, облегченный военный гардероб президента Украины олицетворяет солидарность с народом.

Эльвира Гасанова добавила, что ответственность политиков во время вооруженного конфликта не подразумевает ношения костюмов.