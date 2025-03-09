Сегодня около 59 тысяч учащихся XI класса сдают выпускной экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет выпускной экзамен для учащихся 11-х классов.

Как сообщает Report, в экзамене планируется участие 58 732 учеников.

Так, экзамен будет проводиться в Гарадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском, Пираллахинском, Ясамальском районах города Баку, Абшероне (II часть), Сумгайыте (II часть), Нахчыванской АР, Гяндже (II часть), Мингячевире, Самухе, Гёйгёле, Дашкесане, Агстафе, Газахе, Товузе, Сабирабаде, Саатлы, Имишли, Билясуваре, Уджаре, Исмаиллы, Агсу, Зардабе, Масаллы, Астаре, Лерике, Агджабеди, Бейлагане, Физули, Гахе, Балакяне, Загатале, Губе, Хызы, Гусаре, Зангилане (средняя школа села Агалы), Джебраиле (школа имени М.Мехтизаде).

В Баку 9 марта экзамен также сдают учащиеся специальных школ (интернатов, школ в исправительных учреждениях), школ с грузинским языком обучения, военных лицеев имени Г.Алиева и Дж.Нахчыванского.

Экзамен начинается в 11:00, пропускной режим завершится за 15 минут до начала экзамена – в 10:45. После этого участники в здание экзамена не допускаются.

Учащиеся должны принести на экзамен следующие документы:

- Пропускной лист на экзамен;

- Оригинал документа, удостоверяющего личность:

а) граждане Азербайджанской Республики (включая участников младше 16 лет) – удостоверение личности;

б) иностранцы и лица без гражданства – разрешение на проживание, выданное Государственной миграционной службой, а иностранные граждане, получившие статус беженца, и члены их семей – удостоверение беженца;

- Участники без фотографии в удостоверении личности должны предоставить, помимо других документов, справку с фотографией, выданную учебным заведением (на справку наклеивается фотография участника размером 3x4см и заверяется печатью). Учащиеся могут скачать справку для выпускного экзамена, которая должна быть выдана учебным заведением, с сайта ГЭЦ.