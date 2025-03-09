В Гяндже младенец скончался в утробе матери - ОБНОВЛЕНО
Сегодня около 06:00 в Перинатальный центр при Гянджинской городской объединенной больнице была госпитализирована женщина 1997 года рождения.
Об этом Report сообщили в TƏBİB.
Отмечается, что у пациентки, находившейся на 36-й неделе беременности, были зафиксированы осложнения, полная отслойка плаценты и мертворождение (гибель плода в утробе).
11:30
В Гяндже скончался новорожденный младенец.
Как сообщает Report, инцидент произошел в Гянджинском перинатальном центре.
По имеющейся информации, состояние матери оценивается как тяжелое.
По факту ведется расследование.
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