В Гяндже младенец скончался в утробе матери - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 06:00 в Перинатальный центр при Гянджинской городской объединенной больнице была госпитализирована женщина 1997 года рождения.

Об этом Report сообщили в TƏBİB.

Отмечается, что у пациентки, находившейся на 36-й неделе беременности, были зафиксированы осложнения, полная отслойка плаценты и мертворождение (гибель плода в утробе).

11:30

В Гяндже скончался новорожденный младенец.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Гянджинском перинатальном центре.

По имеющейся информации, состояние матери оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.