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В отношении директора школы №301, оскорблявшей учителей, будут приняты законные меры

First News Media18:25 - Сегодня
В отношении директора школы №301, оскорблявшей учителей, будут приняты законные меры

Организация нормальной деятельности полной средней школы №301 города Баку находится под контролем Госагентства по дошкольному и общему образованию и Бакинского городского управления образования.

По сообщению Бакинского городского управления образования, в целях обеспечения качественного управления и преподавания в школе временное исполнение обязанностей директора возложено на Жалю Магеррамову, сотрудника отдела организации общего образования Госагентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования.

В отношении директора школы Севды Сарыевой, которая длительное время отсутствовала на работе, находясь на больничном по состоянию здоровья, планируется принять меры в соответствии с законом, отмечается в сообщении.

Следует отметить, что любые негативные инциденты в образовательных учреждениях недопустимы.

Обеспечение здоровой рабочей среды в школах и повышение эффективности деятельности образовательных учреждений являются ключевыми приоритетами. Принятие мер в рамках требований законодательства в отношении ситуаций, которые не соответствуют деятельности школы и учителя, держится в центре внимания, подчеркнули в управлении.

Напомним, что учителя средней школы №301, расположенной в поселке Баладжары города Баку, утверждают, что директор Севда Сарыева распределяет учебные часы на основе взяток, называя педагогов «попрошайками» и «индюшкаголовыми».

Было объявлено, что представители Госагентства по дошкольному и общему образованию и Управления образования города Баку проводят расследование по фактам неподобающего поведения директора по отношению к учителям.

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