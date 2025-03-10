В Баку автобус столкнулся с грузовиком

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Баку.

Как сообщил Oxu.az начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Баку Тогрул Насирли, ДТП произошло на проспекте Гейдара Алиева в Сабунчинском районе столицы.

Автобус BakuBus (госномер 99-JU-250) столкнулся с грузовиком КамАЗ (госномер 99-HT-975), в результате чего водитель автобуса получил легкие травмы, транспортному средству нанесен серьезный ущерб.

По факту ведется расследование.