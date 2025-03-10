Caliber.az исполняется четыре года

Сегодня, 10 марта, Caliber.az отмечает свой четвертый день рождения.

Начав свою деятельность четыре года назад, портал быстро завоевал репутацию уважаемого и цитируемого источника новостей и аналитики как в Азербайджане, так и за его пределами.

Caliber.az работает на трех языках - русском, английском и армянском, предоставляя читателям оперативную информацию о самых актуальных событиях в стране и мире. Сайт публикует аналитические статьи, интервью и видеоматериалы.

За четыре года работы коллектив Caliber.az подготовил более четырех тысяч аналитических статей, интервью и репортажей.

Коллектив 1news.az поздравляет своих коллег из Caliber.az и желает им дальнейших успехов!