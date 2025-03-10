Названы сроки 1-й попытки 2-го этапа вступительных экзаменов в Азербайджане

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей состоится в конце мая – начале июня.

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), передает 1news.az.

Уточняется, что точные даты будут объявлены позже.

Напомним, что регистрация для участия в первой попытке второго этапа вступительных экзаменов будет проходить с 17 апреля по 1 мая.

16 марта ГЭЦ проведет пробный экзамен, соответствующий второму этапу вступительных экзаменов в вузы.