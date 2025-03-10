На Земле бушует геомагнитная буря

Геомагнитная обстановка ухудшилась из-за корональной дыры на Солнце, что привело к магнитной буре на Земле.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской Академии наук и Института солнечно-земной физики.

По данным астрофизиков, магнитная буря класса G2 достигла Земли 10 марта. Эти показатели измеряются по пятибалльной шкале, где G5 означает «экстремально сильно».

«Основной причиной ухудшения геомагнитной обстановки, которая начала фиксироваться в конце минувшей недели, является корональная дыра на Солнце», — отметили ученые.

В настоящее время на Солнце имеется как минимум три коронарные дыры, которые разрушались, что вызывает геомагнитные бури на Земле. Влияние на планету оказывает самая маленькая из них, поэтому буря не будет продолжительной.

По данным ученых, пик магнитного возмущения на Европейском континенте ожидается после 13:00 понедельника по бакинскому времени.

Из-за геомагнитной бури могут возникнуть перебои в радионавигации и «скачки» в высокочастотной радиосвязи. Также у метеозависимых людей и тех, кто страдает от психоэмоциональной нестабильности, могут возникнуть проблемы — головная боль, повышенная возбудимость. Медики рекомендуют в таких случаях успокаивающие травяные чаи и прогулки на свежем воздухе.