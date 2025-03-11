Суд принял новое решение по «Лесным братьям» - ВИДЕО

Продлен срок содержания под стражей задержанных в ходе крупнейшей операции Службы государственной безопасности (СГБ) по борьбе с террористической группировкой в Гусарском районе.

По информации, полученной Qafqazinfo, ходатайство следователя СГБ было рассмотрено в Сабаильском районном суде.

Суд посчитал необходимым оставить задержанных под стражей в следственном изоляторе, учитывая продолжающееся предварительное расследование и важность сбора новых доказательств по делу.

Согласно решению, срок содержания под стражей обвиняемых продлен на 3 месяца.

Напомним, что в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что лица, ранее судимые за участие в деятельности террористической группы «Лесные братья», вступив в преступные связи с другими лицами, совместно готовили террористические акты на территории Гусарского района, создавали подземные убежища в лесном массиве вокруг сел Хиль, Джибир и Ясаб этого района, оснащали эти убежища оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, техническими устройствами и другими необходимыми принадлежностями.

При оказании сопротивления оперативникам были нейтрализованы несколько членов незаконного вооруженного формирования.

Были задержаны члены преступной группировки Этибар Ахмедов, Рагим Мирзабеков, Давид Рашидов, Шарафеддин Махмудов, Абугюль Бабаев и Эльчин Алирзаев. Им предъявлены обвинения по статьям 28,214.2.1, 28,214.2.3, 28,214.2.6 («Приготовление к терроризму на почве религиозной вражды, религиозного радикализма и религиозного фанатизма, с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия, в составе преступного сообщества») и другим статьям УК АР.