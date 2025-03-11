В Баку одна из центральных улиц закрывается на ремонт

Завтра, 12 марта, с 09:00 до 23:00 в связи с проведением ремонтных работ на улице Джалила Мамедгулузаде в Насиминском районе столицы будет полностью ограничено движение транспортных средств на участке дороги от улицы Аббаса Саххата до улицы Ханифы Алескерова.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

«Просим водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и использовать альтернативные маршруты в соответствии с направлениями движения в указанный период», - говорится в сообщении Агентства.