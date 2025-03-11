Во сколько обойдется отдых в регионах Азербайджана в праздничные дни? - ВИДЕО

В связи с праздниками Новруз и Рамазан в марте в Азербайджане будет 12 нерабочих дней подряд, и многие граждане планируют использовать этот период для отдыха как в регионах страны, так и за рубежом.

В это время традиционно повышаются цены на проживание в отелях. Однако, по словам экспертов, несмотря на это, внутренний туризм остается востребованным, поскольку он обходится дешевле, чем зарубежные поездки.

«В северных регионах цены на размещение в 4-звездочных отелях колеблются от 100 до 150 манатов, в 5-звездочных — от 150 до 250 манатов. Эти тарифы включают проживание на двоих и завтрак. В Шеки-Гах-Загатале стоимость номера в 4-звездочных отелях составляет от 80 до 130 манатов, в 5-звездочных — от 130 до 200 манатов. В Лянкяране, Масаллы и Астаре цены несколько ниже: 4-звездочные отели предлагают номера за 80-120 манатов, 5-звездочные — за 100-150 манатов», — сообщил Baku TV эксперт по туризму Рахман Гулиев.

Специалисты также отмечают, что рост цен в туристическом секторе носит сезонный характер и связан с высоким спросом.

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