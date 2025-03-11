Ложные обещания трудоустройства: В Азербайджане мошенник присвоил 17 тысяч манатов

В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму 17 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, сотрудники Гахского районного отдела полиции задержали ранее судимого 47-летнего Арифа Ибрагимова.

Отмечается, что А.Ибрагимов, воспользовавшись доверием граждан, дал им ложными обещаниями трудоустроить, таким образом выманил у двух жителей района 17 тысяч манатов и присвоил их.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Арифа Ибрагимова избрана мера пресечения в виде ареста.