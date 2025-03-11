Ложные обещания трудоустройства: В Азербайджане мошенник присвоил 17 тысяч манатов
В Гахе задержан подозреваемый в мошенничестве на сумму 17 тысяч манатов.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел, сотрудники Гахского районного отдела полиции задержали ранее судимого 47-летнего Арифа Ибрагимова.
Отмечается, что А.Ибрагимов, воспользовавшись доверием граждан, дал им ложными обещаниями трудоустроить, таким образом выманил у двух жителей района 17 тысяч манатов и присвоил их.
По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении Арифа Ибрагимова избрана мера пресечения в виде ареста.
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