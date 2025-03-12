В Азербайджане растет число рожденных вне брака детей

В Азербайджане 15% детей рождаются вне брака.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на общественных слушаниях по теме «Права семьи, женщин и детей как основной приоритет конституционных прав», организованных комитетом Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, заявила руководитель отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Она также отметила, что в последние годы наблюдается рост числа детей с анемией на 65%, с талассемией - на 86%, что связано с родственными браками.