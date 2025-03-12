Почему женщины инициируют 70% разводов в Азербайджане?

В стране 70% разводов инициируются женщинами.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на общественных слушаниях на тему «Права семьи, женщин и детей как основной приоритет конституционных прав», организованных комитетом Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, заявила руководитель отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

Основной причиной разводов женщины называют несходство характеров.

«Однако, как показывает практика, существуют и более глубокие причины. Мы подготовили новый пакет изменений в семейное законодательство, который вскоре будет представлен в Милли Меджлис. Также стоит отметить случаи похищений девушек. Большая часть преступлений, связанных с похищением людей в Азербайджане, касается именно похищений девушек», — добавила Т.Ибрагимова.