Армения и Нидерланды подписали декларацию о стратегическом партнерстве.

Об этом сообщил журналистам глава МИД Армении Арарат Мирзоян в Иреване после переговоров с нидерландским коллегой Каспаром Вельдкампом.

Мирзоян назвал данное событие «новой вехой» в двусторонних отношениях, заявив, что это символичный и в то же время обязывающий документ.

Декларация, помимо политического и экономического диалога, предусматривает совместные усилия по укреплению мира и безопасности на Южном Кавказе, активизацию работы региональных и международных транспортных коммуникаций.

Еще одним компонентом декларации министр назвал совместные меры по обеспечению кибербезопасности, противостоянию гибридным угрозам.

Источник: Sputnik-Армения