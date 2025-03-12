В Баку произошел пожар на рынке

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о пожаре на территории, известной как «Дарнагюль тахта базары» (рынок пиломатериалов), в Наримановском районе Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу ведомства, на место незамедлительно прибыли силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря своевременным и эффективным действиям пожарных возгорание на рынке было ликвидировано в кратчайшие сроки, распространение огня на другие объекты предотвращено.

В результате пожара сгорели деревянные поддоны на площади 140 кв.м, два станка, помещение охраны из деревянных конструкций площадью 6 кв.м, а также торговый киоск площадью 6 кв.м.