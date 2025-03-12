ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ. Каждый манат – луч надежды для Сянана, который борется с раком – ФОТО

Сянану Эйюбову всего 15 лет, однако в столь юном возрасте ему пришлось вступить в схватку с жестоким врагом - раком.

У него образовалась коварная опухоль, поразившая ногу. Сейчас Сянан мужественно сражается за свое здоровье в стенах Национального центра онкологии, где врачи делают все возможное, чтобы подарить ему шанс на выздоровление.

Как рассказала в беседе с 1news.az мама Сянана - Ульвия Эйюбова, они узнали о болезни в августе прошлого года и сразу начали лечение.

«Сянан проходит тяжелую химиотерапию, он уже преодолел шесть мучительных этапов, но впереди еще операция. Нам сказали, что после операции ему нужно установить имплант. Это стоит 45 тысяч манатов, но у нас нет таких денег. Я прошу всех помочь нам. Помочь спасти моего ребенка. Каждый манат — это помощь для нас», — рассказала убитая горем мать мальчика.

Каждый день для Сянана — это битва, требующая невероятной силы духа и стойкости. Давайте поддержим этого смелого мальчика в его нелегкой борьбе и окажем посильную помощь для его лечения!

Номер Саадат ханум для связи: +994 51 407 69 02.

Банковская карта Саадат Эйюбовой (бабушка): 4169 7388 9890 0190

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Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!