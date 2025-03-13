Бывший заведующий отделом ИВ города Шеки арестован по делу о мошенничестве

Арестован экс-заведующий отделом Исполнительной власти (ИВ) города Шеки Турал Мамедов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, задержание произошло по подозрению в мошенничестве в отношении семей шехидов и ветеранов.

Установлено, что Т.Мамедов пообещал нескольким гражданам предоставить дома, автомобили и земельные участки, получив за это различные суммы денег.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 178 («Мошенничество») Уголовного кодекса Азербайджана. Также принимаются меры для возмещения ущерба семьям погибших военнослужащих и ветеранам.

Отметим, что Т.Мамедов сам является ветераном Отечественной войны. С 2021 года он занимал должность заведующего отделом ИВ города Шеки, отвечая за организацию работы с семьями шехидов и участниками войны.

В ИВ города Шеки уточнили, что Т.Мамедов некоторое время назад был освобожден от должности.