В Баку водитель создал угрозу жизни пешеходов - ВИДЕО

В столице нарушивший правила дорожного движения водитель поставил под угрозу жизни пешеходов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, инцидент произошел сегодня утром на Ходжасанской дороге.

Водитель автомобиля Ford Transit с номерным знаком 90-KZ-545, пытаясь избежать пробки, нарушил правила обгона и решил объехать стоящие справа машины. В результате он выехал на тротуар, по которому в тот момент шли пешеходы, подвергнув их жизни серьезной опасности.

Представитель Главного управления Государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Мубариз Агаев сообщил, что управление в курсе произошедшего.

«По факту начато расследование, в соответствии с законом будут приняты необходимые меры. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», – заявил Мубариз Агаев.