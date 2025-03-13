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Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и просит суд об оправдании

Фаига Мамедова19:05 - Сегодня
Чингиз Мехтиев выплатил ущерб и просит суд об оправдании

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу Чингиза Мехтиева, обвиняемого в хищении около 400 тысяч манатов госсредств, выделенных на организацию гонок «Формула-1».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на haqqin.az, во время судебного заседания адвокат обвиняемого Фаик Наджафов представил заявление о полном возмещении ущерба государству по эпизоду присвоения средств.

Выяснилось, что Чингиз Мехтиев погасил оставшуюся сумму ущерба в размере 297 892 маната, доведя общую сумму возмещения до 397 892 манатов. С учетом этого защита обвиняемого обратилась с просьбой прекратить уголовное дело.

Суд учел, что ущерб был полностью возмещен, и предложил назначить Чингизу Мехтиеву условный 10-летний срок с испытательным сроком в 3 года.

На предыдущем заседании прокурор Орхан Самедов, подчеркнув, что доказательства, представленные в обвинительном акте, были подтверждены в суде, потребовал приговорить Мехтиева к 10 годам лишения свободы в учреждении общего режима, конфисковать имущество на сумму 1 миллион манатов и заключить его под стражу в зале суда.

Судебный процесс продолжится 17 марта.

Напомним, что с 2015-го по 2020 год Мехтиев занимал должность руководителя отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations.

Согласно обвинению, Мехтиев завышал цены на одежду и оборудование для маршалов накануне «Формулы-1» и присваивал средства. Также он переводил деньги, выделенные из государственного бюджета, на компании, зарегистрированные на имя его родственников.

Кроме того, следствие установило, что Мехтиев перевел полученные средства на счета компании, открытой на Сейшельских островах на имя его матери и водителя Маиса Абдуллаева. Таким образом, он присвоил 397 852 маната госсредств и перевел 1 миллион 436 тысяч 735 манатов на счет своего брата в Bank of America в период с февраля по ноябрь 2020 года.

Чингизу Мехтиеву предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 («Присвоение и растрата в крупном размере»), 12.1, 193-1.3.2 («Легализация денежных средств, полученных преступным путем»), 308.2 («Злоупотребление должностными полномочиями») и 313 («Должностной подлог») УК АР. Потерпевшей стороной по делу признана компания Baku City Circuit.

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