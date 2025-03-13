В некоторых районах Баку будет временно приостановлено газоснабжение

В Бинагадинском, Хазарском и Насиминском районах столицы ожидаются перебои в газоснабжении.

Как передает 1news.az, об этом сообщает ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR).

Отмечается, что 13 марта с 10:00 в связи с переносом газовых линий на безопасное расстояние и устранением утечки на подземном газопроводе будет ограничена подача газа в ряд районов.

Перебои в газоснабжении будут наблюдаться на улицах 1-я Промысловая, Дж.Джаббарлы, в корпусах 125, 170, 93 и Гюлистан, переулок 1 в Бинагадинском районе, на улицах М.Алиева, С.Алескерова, Ш.Бадалбейли в Насиминском районе и в части поселка Бузовна Хазарского района.