Фьючерс на золото установил новый рекорд стоимости

Стоимость золота на торгах на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический рекорд, преодолев отметку в 2950 долларов за тройскую унцию.

Как сообщает 1news.az, такие данные представлены на торговой площадке.

На 06:42 по бакинскому времени цена золота составила 2951,3 доллара за тройскую унцию, увеличившись на 0,15%.

К 07:43 по бакинскому времени стоимость золота продолжила расти, достигнув 2953,8 доллара за унцию, что на 0,24% выше.