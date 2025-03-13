В Бейлягане произошло серьезное ДТП: Пострадали 6 человек

Вчера, 12 марта, на территории поселка Дашбурун Бейляганского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, автомобиль марки Mercedes столкнулся с ВАЗ 21015. В результате аварии 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие, четверо из которых — жители Физулинского района, двое — Бейляганского района, госпитализированы в Центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.