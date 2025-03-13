Высокие звания в незаконном режиме присваивало военно-политическое руководство Армении - СУД - ФОТО

13 марта продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давита Бабаяна, Лёвы Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении многочисленных преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти или насильственное удержание власти и др.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на заседании суда, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые и их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, а также прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился ответами обвиняемого Давита Бабаяна на вопросы.

Отвечая на вопросы защитников обвиняемых и представителей потерпевших, он сообщил, что был знаком с обвиняемым Бако Саакяном и работал вместе с ним.

Родившийся и прописанный в Республике Армения обвиняемый Давит Манукян, являющийся гражданином этой страны, военнослужащим вооруженных сил Армении в высшем воинском звании генерал-майора, отвечая на вопросы начальника отдела Управления по защите государственного обвинения Генеральной прокуратуры Насира Байрамова, защищающего государственное обвинение, сказал, что не располагает информацией о «Миацуме». Он признал, что командиром специального воинского батальона «Шуши», сражавшегося в Карабахе против Азербайджанского государства, являлся Жирайр Сефилян.

Затем прокуроры, защищающие государственное обвинение, защитники обвиняемых и представители потерпевших задали Давиту Манукяну, Лёве Мнацаканяну, Меликсету Пашаяну и Мадату Бабаяну вопросы о руководителях и участниках незаконных вооруженных формирований, созданных Арменией на территории Армянской ССР и в Карабахе, являющемся составной частью Азербайджанской ССР, действовавших при поддержке Армении и под ее руководством, а также составлявших основу преступного сообщества, об их связях с Арменией, ее руководством и высокопоставленными лицами, об их деятельности и участии в функционировании данных формирований, а также о преступной идеологии «великой Армении», цели движений «Миацум» и «Карабах», лицах, возглавлявших движения, и их связях с обвиняемыми, о том, участвовали ли обвиняемые в незаконных митингах в Карабахе, о выступавших на этих незаконных митингах, о том, кто и в какой форме привлекал или приглашал людей на незаконные митинги.

Д.Манукян, отвечая на вопросы, сказал, что не располагал информацией о том, что Ж.Сефилян родился в столице Ливана Бейруте: «Он приехал из «Западной Армении», но являлся гражданином Армении».

Обвиняемый сообщил, что сражавшийся в Карабахе против Азербайджана батальон, именуемый «Дашнак», состоял из различных отрядов.

«В отряд входили жители Карабаха и граждане Армении», - добавил он.

Признав также, что деятельность вооруженных отрядов в Карабахе в 1992 году не соответствовала нормативным актам, Д.Манукян сказал: «В 1992 году действия отрядов регулировались «человеческими законами».

Затем он ответил на вопросы стороны защиты и потерпевших.

Обвиняемый Левон Мнацаканян, отвечая на вопросы, сообщил, что в 1988 году, когда проводились незаконные митинги, он являлся студентом в Иреване, поэтому не участвовал в этих акциях.

Обвиняемый Меликсет Пашаян, отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, сообщил, что участвовал в незаконных митингах в Карабахе.

Он отметил, что в 1989-1990 годах проходил военную службу в советской армии, а в 1993 году присоединился к созданному в Карабахе «Аскеранскому полку».

Затем обвиняемый Мадат Бабаян, отвечая на вопросы, сообщил, что входил в состав вооруженного отряда в Агдере и что выдаваемое членам отряда оружие доставлялось руководителем вооруженного формирования из Ханкенди и Армении, и подчеркнул, что руководителем вооруженного формирования являлся Ваник Петросян.

Далее обвиняемым были заданы вопросы об их функциях и обязанностях в составе преступного сообщества, а также насильственном захвате власти в некогда оккупированном Арменией Карабахе, в том числе административно-территориальном делении в пресловутом режиме, действовавшем под руководством и контролем Армении, назначениях на различные должности и увольнении с должностей, находившейся в обращении денежной единице, ведении внешних и внутренних банковских операций, импорте и экспорте различных товаров, о том, название какой страны было указано как место производства на продукции, выпускаемой в результате незаконной экономической деятельности пресловутого режима, таможенных вопросах, выдаче разрешений или виз лицам, осуществлявшим поездки на территории, где действовал марионеточный режим, гражданами какой страны являлись армянские жители, какая структура выдавала им документ, удостоверяющий личность, порядке накопления средств в бюджете, роли и участии армянского государства, его государственных структур, вооруженных сил, высокопоставленных лиц в упомянутых процессах.

А.Гукасян отметил, что в период его власти в Лачине и Кяльбаджаре проводилось незаконное расселение.

Отвечая на вопросы прокуроров Вюсала Алиева, Тугая Рагимли и Насира Байрамова, защищающих государственное обвинение, он признал, что «бюджет» незаконного режима формировался Арменией, сообщил, что средства, выделяемые Арменией в «бюджет» режима, назывались «кредитом», однако данный «кредит» был беспроцентным и бессрочным.

«В то время это называлось «беспроцентными кредитами». То есть о погашении кредитов в ближайшей перспективе не было и речи. Кроме того, в Армении решались таможенные вопросы, связанные с «экспортируемой» и «импортируемой» в Карабах продукцией. В состав «беспроцентных кредитов» входили также средства, собранные в Государственной таможенной службе Республики Армения в связи с «импортом» и «экспортом» из Карабаха», - добавил он.

Обвиняемый заявил, что доход, полученный от продажи «карабахских продуктов» за границу через Армению, был меньше средств, выделяемых Арменией в «бюджет» незаконного режима под видом «кредита».

Он отметил, что не располагает информацией о том, какая страна указывалась в качестве производителя на «карабахской продукции», «вывозимой» за рубеж страну через армянскую таможню.

Кроме того, А.Гукасян признал, что на территории незаконного режима использовался армянский драм. «Поэтому мы старались иметь единое экономическое пространство. Зарплата также выплачивалась в армянских драмах», - сказал он.

Он также признал, что назначения на «должности» «министра обороны» и «главнокомандующего армией» незаконного режима согласовывались с военно-политическим руководством Армении, а звания выше генерал-майора присваивались в Армении. «Все вопросы безопасности решались совместно с руководством Армении. Я говорю о периоде с 1997 по 2007 год, насчет более позднего периода не знаю», - заявил он.

А.Гукасян отметил, что информация о перестрелках и событиях, происходивших на линии соприкосновения во время оккупации, сначала передавалась в Министерство обороны Армении. «Затем нас также проинформировали, чтобы мы были в курсе», - сказал обвиняемый.

Он сообщил, что армянским жителям, проживающим при незаконном режиме, выдавались армянские паспорта: «Поскольку «Нагорный Карабах» не был признан ни одной страной, в наших паспортах было написано «Республика Армения». При этом указывался адрес проживания: если Ханкенди, то Ханкенди, если Агдере, то Агдере. Эти паспорта позволяли людям путешествовать по России, Европе и другим местам. Поэтому было решено, что паспорта следует приобретать в Армении. Паспорта граждан Армении и армянских жителей, проживающих в Карабахе, внешне были идентичны. Разница была только в серийных номерах. Для армянских жителей, проживающих в Карабахе, Арменией был выдан отдельный серийный номер.

Заявив, что граждане Армении, посещающие Карабах, не регистрировались, А.Гукасян отметил: «Граждане Армении не регистрировались по прибытии в Карабах, а армянские жители, проживающие в Карабахе, не зарегистрировались при выезде в Армению. Иностранные граждане регистрировались по прибытии и возвращении из Армении в Карабах. Они приезжали из многих стран. «Находившие у власти» некоторое время назад смогут ответить на эти вопросы. Приезжало много людей — депутаты, сенаторы, конгрессмены и другие».

Он также обратил внимание на то, что руководство Армении наградило его орденом Святого Григория Просветителя, а должность посла Армении по особым поручениям он занимал в течение 9 лет после ухода с «должности» так называемого «президента» незаконного режима.

Затем началось изучение документов, касающихся части обвинения о насильственном захвате власти.

Очередное заседание суда назначено на 14 марта. Оно продолжится допросом обвиняемых.

Отметим, что по фактам отдельных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной государством Армения и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть – Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давит Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давит Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашая Меликсета Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.