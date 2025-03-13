МЧС предупреждает о тумане: Выход в море при таких погодных условиях запрещен

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана предупредило пользователей маломерных судов о неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, из-за тумана видимость на Каспийском море в направлении Баку и Абшеронского района ограничена до 500 метров, передает 1news.az.

В связи с этим МЧС напоминает владельцам маломерных судов, что выход в море при таких погодных условиях запрещен в целях безопасности.