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Смерть подростка в Баку: Соблюдение поста могло стать причиной трагедии

Фаига Мамедова12:55 - Сегодня
Смерть подростка в Баку: Соблюдение поста могло стать причиной трагедии

11 марта 13-летний Гусейн Алекберли упал с балкона седьмого этажа многоквартирного дома, где проживал, и умер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Teleqraf.az, по словам дедушки погибшего - Адалята Танрывердиева, в день трагедии Гусейн соблюдал пост. В течение дня подросток жаловался на головокружение, и родственники неоднократно предлагали ему прервать пост, однако он отказался. Вечером после разговения мальчик лишь выпил воды.

По предварительным данным, после разговения Гусейн вышел на балкон, чтобы посмотреть на костер, разожженный во дворе в честь «Йел Чершенбеси» — одного из предпраздничных вторников Новруза. В этот момент он, предположительно, потерял равновесие и упал с балкона. Первой о случившемся узнала его шестилетняя сестра.

Гусейн Алекберли учился в седьмом классе школы-лицея №62 Низаминского района Баку и был отличником.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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