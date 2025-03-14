В Азербайджане в ресторанах обнаружено мясо диких животных и птиц, занесенных в «Красную книгу» - ФОТО

Рестораны получили последнее предупреждение за продажу мяса животных и птиц, добытых на охоте.

Как сообщили в ОО IDEA, в 581 заведении общественного питания совместно с Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики и сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов был проведен мониторинг.

В 10 бакинских ресторанах и 32 заведениях общепита в районах республики, в целом на 42-х объектах, были выявлены случаи использования мяса животных и птиц, добытых на охоте.

Подчеркивается, что в семи объектах было обнаружено мясо дикобраза и куропаток, занесенных в «Красную книгу». В связи с этим Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана начало соответствующее расследование.