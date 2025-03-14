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В Баку прошел тренинг «Социальная журналистика» для представителей СМИ - ФОТО

Фаига Мамедова18:50 - Сегодня
В Баку прошел тренинг «Социальная журналистика» для представителей СМИ - ФОТО

В Учебно-развивающем центре Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и социальной защиты, подведомственной Министерству труда и социальной защиты населения, состоялся очередной тренинг «Социальная журналистика», ориентированный на сотрудников СМИ.

Как сообщает 1news.az, в тренинге на тему «Услуги, предоставляемые в сфере адресной государственной социальной помощи», приняли участие журналисты из 17 медиа.

В ходе тренинга участникам была предоставлена подробная информация о процедуре подачи заявок на адресную социальную помощь.

Организаторы также ответили на актуальные вопросы, такие как «кто имеет право на адресную социальную помощь?»; «В каких случаях заявка может быть отклонена?»; «Что такое критерий нуждаемости, как он определяется?»; «Могут ли неработающие лица получить помощь?»; «Влияет ли наличие транспортного средства на решение о предоставлении помощи?»

Для закрепления полученных знаний был проведен практический семинар (workshop). По завершении тренинга всем участникам были вручены сертификаты.

Основной целью организации тренингов «Социальная журналистика» является предоставление представителям СМИ полной информации по темам, касающимся сфер социальной защиты, повышение их навыков профессионального подхода к этим темам, развитие их отраслевых знаний и налаживание эффективного сотрудничества со СМИ.

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