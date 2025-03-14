Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Евроньюс» - ФОТО

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 марта в ходе XII Глобального Бакинского форума дал интервью телеканалу «Евроньюс».

Часть интервью главы государства была показана на телеканале 14 марта. Представляем полный вариант интервью.

Корреспондент: Господин Президент, Глобальный Бакинский форум проводится уже 12-й год. Каковы Ваши надежды относительно результатов мероприятия этого года?

Президент Ильхам Алиев: Надеюсь, что, как всегда, участники поделятся своими взглядами, мнениями, подходами к вопросам мировой повестки дня, особенно сейчас, когда ситуация на международной арене кардинально меняется. Потенциал форума на самом деле отражен в именах его участников. Как я уже сказал в своем вступительном слове, присутствуют более 50 бывших, действующих глав государств и правительств из разных стран – люди с большим опытом, знаниями и компетенцией.

И, конечно же, как мы видим уже по первому заседанию, существует множество мнений. И хорошо, что они не совпадают. Уверен, что на панельных заседаниях дискуссии будут носить еще более жаркий характер. Таким образом, форум всегда генерирует идеи и играет важную роль в разработке новых подходов к международным проблемам.

-Тема этого года – «Перестройка мирового порядка». Как Вы думаете, с какими самыми серьезными глобальными вызовами мы сталкиваемся по всему миру?

-Я думаю, есть общее мнение, что сейчас мы находимся на этапе разработки новых правил и норм. Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения. Абсолютно очевидно, что каждая страна должна больше сосредоточиться на своей домашней работе, на своих собственных возможностях и не полагаться на какую-либо помощь или даже на международное право. Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов.

Во-вторых, я думаю, что в будущем будет важно для многих стран сосредоточиться в основном на двусторонних отношениях, а не на деятельности в рамках международных институтов, потому что некоторые международные институты демонстрируют свою слабость, если не полный паралич. И, конечно, многое будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше, потому что мы находимся только на начальном этапе глобальных преобразований.

-Мы наблюдаем множество геополитических изменений по всему миру. Какую позицию Вы занимаете по существенным изменениям, которые мы наблюдаем, особенно в этом регионе?

-Конечно, важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза.

Да, мы не были независимыми странами. Мы на самом деле не могли планировать свое будущее. Мы были в значительной степени зависимы от советского центра. Но, по крайней мере, между республиками Южного Кавказа было активное взаимодействие. Так что, у нас имеется этот опыт, и нам нужно просто помнить о нем. Для этого региона очень важно не опоздать с геополитическими преобразованиями и сосредоточиться на наших региональных проблемах и региональных возможностях.

-Если посмотреть дальше, у нас есть Россия, Украина, Ближний Восток, проблемы, которые там имеются. Что мы можем извлечь из этого и как можно двигаться дальше в качестве глобального сообщества?

-Что касается нас, я думаю, что наше понимание мирового порядка было абсолютно правильным. Потому что мы не полагались ни на какой институт или кого-либо в том, что касается наших национальных интересов. И будь то война между Россией и Украиной, или ситуация на Ближнем Востоке, напряженность в Африке, в некоторых других частях мира, страны должны понимать, что их судьба в их руках. Чем раньше они это поймут, тем лучше для них. Потому что если ты всегда полагаешься на чью-то помощь, то, во-первых, ты уязвим; во-вторых, не гарантировано, что эта помощь будет вечной; и в-третьих, ты теряешь часть своего суверенитета. Если вы зависите от кого-то и всегда просите о помощи, то однажды этот кто-то придет и выставит вам счет.

Наш опыт был успешным и доказал, что мы сами восстановили свой суверенитет и территориальную целостность, а теперь строим свое будущее. И все это – опираясь на собственные ресурсы. Считаю это важным результатом. И это не просто слова. Все о чем я рассказал произошло здесь, в Азербайджане.

-С точки зрения Вашего видения будущего, куда, по Вашему мнению, в конечном итоге приведет эта глобальная стабильность? Как Вы думаете, достигнем ли мы ее?

-Ну, я бы не был столь оптимистичен. Я предпочитаю быть реалистом. Не думаю, что мы достигнем стабильности в ближайшие месяцы или даже в ближайшие годы. А если говорить о войне между Россией и Украиной, то даже если она прекратится, это не гарантирует, что она не вспыхнет снова. В течение почти тридцати лет между нами и Арменией действовало соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто весной 1994 года. Но это не означало прекращение войны. Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор.

Даже сейчас, спустя почти пять лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет.

То же самое относится и ко всем другим частям мира, включая Ближний Восток и Африку. К сожалению, количество конфликтов растет. А из урегулированных можно назвать только карабахский. Это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости. И это решение принято всем миром.

- Думаю, что мероприятия вроде нынешнего являются свидетельством начала таких разговоров, и это очень важная часть геополитической арены, не так ли?

-Однозначно, поскольку говоря о геополитических изменениях, мы должны быть более точны. Происходящее в Вашингтоне в связи с новой политикой новой американской администрации еще раз демонстрирует зависимость всего мира от решений, которые принимаются в Белом доме. Это источник глобальных геополитических изменений. Процесс только начался, и мы, как я уже сказал, переживаем первые месяцы этих изменений.

Поэтому такие собрания, с таким большим количеством людей, важны для правильной оценки, обмена мнениями, опасениями или ожиданиями. Если вы следите за моими выступлениями, то, возможно, заметили, что я с большим энтузиазмом отношусь к происходящему. Поскольку, как я уже сказал в своих замечаниях, мы были очень разочарованы ухудшением отношений между предыдущей администрацией США и Азербайджаном из-за, я бы сказал, несправедливого подхода к нашим национальным интересам. Поэтому мы с большим энтузиазмом относимся к восстановлению прочных партнерских отношений с США при администрации Трампа.

Но в этом зале есть люди, которые скорее разочарованы, чем полны энтузиазма. И это нормально, потому что у каждой страны есть свои интересы. У каждого политика есть свои взгляды. И здесь, на этом форуме, надеюсь, произойдет столкновение идей. Это делает форум успешным.

-Вы уже успели поговорить с Президентом Трампом. Он поддерживает ваши взгляды?

-Я лишь поздравил его с победой, и это был единственный разговор между нами...

-Пока. Господин Президент, всегда рада поговорить с Вами.

-Большое спасибо. Надеюсь, вам понравится в Баку.

-Большое спасибо. Было приятно.

-До свидания.