Экс-президент Хорватии: Украина заплатила высокую цену за свой суверенитет
Украина заплатила высокую цену за свой суверенитет, и украинцы больше всего желают мира.
Как сообщает 1news.az, об этом заявила бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в своем выступлении на XII Глобальном Бакинском форуме.
Возможное перемирие между Россией и Украиной должно учитывать интересы украинского народа, отметила она и подчеркнула, что люди устали от войны.
«Любое прекращение огня должно предотвратить продолжение российской оккупации. Это беспокоит и нас, ведь мы географически находимся рядом», - заявила Колинда Грабар-Китарович.
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