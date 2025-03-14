Экс-президент Хорватии: Украина заплатила высокую цену за свой суверенитет

Украина заплатила высокую цену за свой суверенитет, и украинцы больше всего желают мира.

Как сообщает 1news.az, об этом заявила бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в своем выступлении на XII Глобальном Бакинском форуме.

Возможное перемирие между Россией и Украиной должно учитывать интересы украинского народа, отметила она и подчеркнула, что люди устали от войны.

«Любое прекращение огня должно предотвратить продолжение российской оккупации. Это беспокоит и нас, ведь мы географически находимся рядом», - заявила Колинда Грабар-Китарович.