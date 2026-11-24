Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил соболезнования главе Минобороны Турции Яшару Гюлеру в связи с гибелью пяти военнослужащих при крушении военного вертолёта AS-532 в Эскишехире.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в послании Гасанов отметил, что известие о трагедии глубоко опечалило его.

Глава азербайджанского оборонного ведомства выразил соболезнования семьям погибших и пожелал им сил и терпения пережить утрату.