Тбилиси приветствует полное согласование мирного договора между Баку и Иреваном

Грузия приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем 17 статьям мирного соглашения.

Об этом говорится в заявлении грузинского МИД на его странице в социальной сети Х.

Официальный Тбилиси расценил данное событие как «исторический шаг к прочному миру и стабильности в регионе».

🇬🇪 welcomes the conclusion of negotiations between 🇦🇲 and 🇦🇿 on all 17 articles of the Peace Agreement. A historic step toward lasting peace and stability in the region! @MFAofArmenia @AzerbaijanMFA — MFA of Georgia (@MFAgovge) March 14, 2025