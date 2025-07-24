Песков: Вопрос о Зангезурском коридоре - суверенное дело Азербайджана и Армении
Ситуация вокруг Зангезурского коридора является суверенным делом Армении и Азербайджана.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РФ выступает за скорейший мир между странами, добавил он.
"Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем Баку и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу", - сказал Песков журналистам.
Источник: ТАСС
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