Песков: Вопрос о Зангезурском коридоре - суверенное дело Азербайджана и Армении

Ситуация вокруг Зангезурского коридора является суверенным делом Армении и Азербайджана.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РФ выступает за скорейший мир между странами, добавил он.

"Мы всячески поддерживаем переговоры между Азербайджаном и Арменией. Мы желаем Баку и Еревану как можно скорее выйти на подписание договора. Сохраним при этом нашу готовность в случае, если это будет востребовано, оказать любое содействие этому процессу", - сказал Песков журналистам.

Источник: ТАСС