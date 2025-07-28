Боязнь перемен или игнорирование реалий? В Иране пора осознать - Зангезурский коридор неизбежен

Зангезурский коридор - стратегическая инициатива Азербайджана, способная существенно преобразить транспортно-логистическую архитектуру региона и открыть новые горизонты для торгово-экономического роста как на Южном Кавказе, так и далеко за его пределами.

На этом фоне позиция Ирана, особенно в устах таких фигур, как советник Верховного лидера Али Акбар Велаяти, отражает не столько мнимую обеспокоенность, сколько искаженное восприятие действительности, продиктованное идеологическими страхами, не имеющими никакого отношения к реальной сути вопроса.

Итак, в своем последнем заявлении Велаяти сказал, что проект Зангезурского коридора «на самом деле не нацелен ни на региональную интеграцию, ни на экономическую стабильность, ни на благосостояние народов», а спланирован «с целью сухопутного окружения Ирана, России и «Фронта сопротивления»». По его словам, Тегеран отвечает на эту угрозу не только словами, но и действиями: «Иран перебросил военные силы к границам и провел учения, продемонстрировав свою «красную черту». Эпоха пассивной и наблюдательной политики завершена - теперь Иран следует стратегии упреждения и активных действий. За этим коридором стоят США, НАТО, сионистский режим и пантюркистские круги».

Что же, излюбленные штампы архаичного крыла иранской политики, вроде «красных линий» и «учений» - на которые, помнится, Азербайджан и Турция отвечали гораздо более внушительными - стали избитыми и затертыми настолько, что давно утратили воздействие и на них уже мало кто обращает внимание. Вряд ли иначе будет воспринят и свежепридуманный термин «пантюркистские круги», который просто встанет в ряд с прочими риторическими клише, давно утратившими эффект убеждения.

Позиция Велаяти вызывает сомнения в его понимании геополитической реальности и элементарной логики: отвергая обоснованность существования 42-километрового транспортного коридора, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчываном, он называет его «средством сухопутного окружения» двух государств, каждое из которых обладает протяженными сухопутными границами, выходом к морям и разнообразными транспортными маршрутами. И кстати: коль скоро в Иране озабочены появлением третьих сил в регионе, отчего там закрывают глаза на шпионскую миссию ЕС на территории Армении?

Надо отметить, что в Иране немало тех, кто почему-то считают, что через проект Зангезурского коридора для США и Израиля будет открыть доступ к Ирану. Так, иранский эксперт по геополитике, профессор Абдуррза Фараджирад даже рассматривает этот проект как «основу для новых конфликтов» и в своих интервью подчеркивает необходимость более тесного сближения Тегерана с Арменией. Ближе, кажется, уже некуда - хотя это, безусловно, дело двух столиц. Но в каком кривом зеркале иранский эксперт разглядел в Зангезурском коридоре «основу для новых конфликтов» - вопрос, скорее, из разряда риторических.

Справедливости ради следует отметить, что в Иране звучат - пусть и редкие - но более взвешенные суждения, согласно которым Зангезурский коридор может способствовать восстановлению региональных связей. Так, например, считает бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсин Пакайин, который, впрочем, не удержался от оговорки о том, что открытие коммуникационных путей на Южном Кавказе «не должно происходить в ущерб какой-либо стране», и подчеркнул важность реализации проекта Зангезурского коридора «без нарушения территориальной целостности Армении». Что ж, если иранский дипломат намекает на Азербайджан, то следует напомнить: наша страна не покушается на территориальную целостность Армении - об этом неоднократно заявлялось, в том числе на самом высоком уровне. Разблокировка же коммуникаций на Южном Кавказе направлена не на причинение «ущерба кому-либо», а, напротив, на создание условий для устойчивого регионального развития.

Достаточно интересную критику озвучил в иранских медиа и политический обозреватель Хамид Асефи, который заявил, что Зангезурский коридор - это не просто транзитный маршрут, и он должен восприниматься всерьез: «В настоящее время Турция, Азербайджан и США точно и тщательно пересматривают баланс сил на Южном Кавказе, тогда как Тегеран все еще оперирует расчетами, не имеющими ничего общего с реальностью. Структуры, принимающие решения в сфере внешней политики Ирана, не способны адекватно оценить новую геополитическую ситуацию и продолжают мыслить в рамках устаревших идеологических и силовых подходов, не соответствующих новой региональной системе», - сказал он. По его словам, в такой обстановке воинственная риторика бесполезна, а очернительная кампания против соседней страны - бессмысленное занятие.

Возвращаясь к Велаяти, стоит напомнить и его недавнюю жалобу, адресованную министру внутренних дел Пакистана Мухсину Накви. «У вас тесные отношения с Азербайджаном, однако следует обратить внимание на то, что власти этой страны совершают шаги, идущие вразрез с позицией мусульманских государств», - заявил он, приведя в качестве примера посредничество Азербайджана между властями Сирии и Израиля. По его мнению, «такая политика не соответствует взглядам исламского мира».

Трудно понять, почему Велаяти настолько обеспокоен тем, что сирийско-израильские переговоры прошли именно в Баку, однако ясно одно: его высказывания основаны не на объективном анализе дипломатической реальности, а скорее отражают устоявшиеся шаблоны и предпочтения определенных политических кругов в Иране.

Если говорить о площадке, которую Баку предоставляет для переговоров заинтересованных сторон, то это свидетельствует, в первую очередь, о высоком авторитете и уровне доверия к Азербайджану.

Об этом говорил и президент Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума, 19 июля в Ханкенди. Отвечая на вопрос о том, что Азербайджан очень спокойно, но очень решительно становится центром международных переговоров и посредничества, глава государства сказал: «Мы вмешиваемся только по приглашению. Если нас не приглашают, мы остаемся дома. Мы не приходим, как некоторые приходят, без приглашения. Если будет приглашение, я думаю, мы сможем оказать необходимое содействие, но только по приглашению».

Президент заявил, что Азербайджан стал гораздо активнее на международной арене, «и то, что вы упомянули о наших посреднических усилиях между разными странами, - лишь часть этого. Мы действительно стали активным членом международного сообщества. Мы, имея прочные связи с различными международными игроками, можем и будем играть гораздо более важную роль, по крайней мере, в вопросах, касающихся более обширного региона. Когда я говорю о более обширном регионе, я имею в виду Южный Кавказ, Ближний Восток, Центральную Азию и все, что находится в непосредственной близости от Азербайджана, а также в Европе, потому что наша повестка дня с Европейским Союзом также сейчас находится, я бы сказал, в процессе перезагрузки».

Тему посредничества затронул и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в недавнем интервью немецкому изданию Berliner Zeitung. Он подчеркнул, что Баку уже зарекомендовал себя в качестве дипломатической столицы региона, принимая важные международные переговоры. И в случае заинтересованности сторон Азербайджан готов предоставить все необходимые условия для проведения российско-украинских переговоров в Баку.

«Если наши друзья и партнеры (Россия и Украина - ред.) захотят встретиться в Баку, мы будем им очень рады. Баку уже является дипломатической столицей всего Каспийского региона. Здесь проходили переговоры между Турцией и Израилем. Сирия и Израиль также проводили переговоры в Баку. Ранее здесь проходили стратегические переговоры между Россией и США по системам противоракетной обороны, а также переговоры Россия-НАТО. В последнее время в Баку проходило множество других тихих дипломатических мероприятий. Мы рады всем, но мы не можем никого принуждать. Они должны обратиться к нам сами», - отметил Хикмет Гаджиев.

Кстати, о посредничестве. Не в тот ли самый день, когда в Тегеране при посредничестве Ирана проходили переговоры армянской и азербайджанской делегаций – 8 мая 1992 года - армянские вооруженные формирования оккупировали Шушу?

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Что касается риторики об «исламской солидарности», то в адрес самого Ирана можно задать более чем достаточно встречных вопросов.

Например, о том, соответствовала ли «взглядам исламского мира» многолетняя поддержка Ирана агрессивной политике Армении? Разве не через иранскую территорию в период Первой Карабахской войны шло вооружение для оккупационных сил? Разве не в Иране предпочитали молчать, наблюдая, как на оккупированных азербайджанских территориях армянская сторона оскверняла мусульманские святыни? И разве не оттуда направляли «реставраторов», задачей которых было фальсифицировать и «иранизировать» редкие уцелевшие памятники?

Разве не иранская территория - уже во время Второй Карабахской войны - использовалась в качестве транзитной для грузоперевозок в Армению? Разве не иранские силы в октябре 2020 года предприняли попытку воспрепятствовать продвижению Азербайджанской армии в направлении Зангилана - именно тогда, в районе Худаферина, иранские военные, нарушив суверенную территорию Азербайджана, выступили с надуманными претензиями, прикрываясь якобы необходимостью «охраны плотины на реке Араз». Эти действия привели к задержке в операции и, что гораздо трагичнее, - к гибели наших бойцов.

Разве все это не представляло собой помощь Армении и попытку воспрепятствовать Азербайджану в освобождении от оккупации своих земель? И разве - уже после завершения войны - не через территорию Ирана в Армению направлялись караваны автомобилей с грузами, явно военного назначения?

Все эти вопросы - прямые и слишком неудобные для тех, чья риторика насыщена ложью, умалчиваниями и двойными стандартами, ведь у таких политиканов правда давно вытеснена политическим цинизмом.

Сегодня, несмотря на намерения президента Ирана Масуда Пезешкиана развивать добрососедские отношения с Азербайджаном и веру в их положительный потенциал, некоторые силы в Иране активно препятствуют реализации этой политики, ограничиваясь лишь жалобами и резкими выпадами против Азербайджана.

Между тем, значение Зангезурского коридора признается и осознается не только в Баку, но и далеко за пределами нашего региона. Об этом, к примеру, всегда говорит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Вот одно из его последних заявлений по этой теме: «Турция рассматривает данный проект как чрезвычайно важный с геополитической точки зрения. Он принесет пользу не только Азербайджану, Армении и Турции, но и другим странам региона. Зангезурский коридор соединит наш регион с другими и оживит торговлю. Наше основное ожидание заключается в том, чтобы этот маршрут стал символом согласия, а не источником разногласий».

По его словам, проект поспособствует процветанию региона и придаст дополнительный импульс экономическому сотрудничеству: «Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает большое значение Зангезурскому коридору. Он хочет как можно скорее запустить проект и использовать данный маршрут во благо не только Азербайджана, но и всего региона».

Турецкий лидер указывает, что Зангезурский коридор имеет особое значение в контексте мирного процесса между Азербайджаном и Арменией: «Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода в плане участия в экономической интеграции. Мир, который подпишут Армения и Азербайджан, изменит климат региона. Мы станем свидетелями того, как одно за другим будут открываться новые и исторические окна возможностей».

«Развитие этого региона - это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, для нас, Ирана и других стран. Зангезурский коридор принесет региону новые возможности. Мы рассматриваем эту линию как часть не только геополитической, но и геоэкономической революции», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что открытие Зангезурского коридора станет стратегическим развитием и для Среднего коридора: «С его открытием турецкие товары будут пересекать Каспийское море и быстрее достигать Центральной Азии и Китая, а товары, идущие из Европы в Китай, также начнут проходить через Турцию».

В Анкаре смотрят на Зангезурский коридор также как на фактор, который превратит Организацию тюркских государств в важный региональный альянс, обеспечивающий мир и благополучие в регионе в будущем. Об этом на днях заявил заместитель главы правящей партии Справедливости и развития Кюршад Зорлу.

Сегодня вопрос Зангезурского коридора выходит на уровень международных дипломатических дискуссий. Активизация в США обсуждений по нормализации армяно-азербайджанских отношений и заявления о возможном участии американской компании в управлении коридором отражают стремление Вашингтона участвовать в формировании новой логистической архитектуры и закрепить свои стратегические геоэкономические позиции на Южном Кавказе.

Важно понимать, что при все еще колеблющейся позиции Иревана по вопросу международного контроля над Зангезурским коридором, о чем свидетельствуют противоречивые заявления премьер-министра Армении, взгляд Баку на такие перспективы - предельно ясный и категоричный.

«Что касается аренды Зангезурского коридора американской компанией, то этот вопрос следует адресовать руководству Армении. На нашей территории не будет ни оператора, ни аренды, ни проката. Мы все делаем сами», - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского Глобального медиафорума, 19 июля в Ханкенди.

«Что Армения хочет сделать? Не знаю. Они могут сделать многое. Они пригласили европейских так называемых наблюдателей, которые представляют собой группу хорошо подготовленных шпионов, которые шпионили против нас и, кстати, недавно шпионили против Ирана. Во время недавнего израильско-иранского противостояния они ходили и ездили вдоль иранской границы. Им нравится смотреть на нас в бинокль. Мы делаем то же самое. Завтра они могут пригласить – не знаю, кого они могут пригласить. Они могут пригласить кого угодно. Для нас важно, и я еще раз сказал своему коллеге в Абу-Даби, чтобы у нас был беспрепятственный и безопасный доступ из Азербайджана в Азербайджан, и мы считаем именно так, как я говорю. Это доступ из одной части страны в другую, и азербайджанские грузы и граждане Азербайджана не должны сталкиваться с пограничной службой Армении или кем бы то ни было еще. Итак, это наше законное требование, и я считаю его абсолютно справедливым, иначе наши люди окажутся под угрозой.

Я помню, как в советское время, на этом конкретном участке Зангезура армяне бросали камни в окна поездов, перевозящих торговые грузы из Баку в Нахчыван. Тогда было сломано немало окон на поездах. Это история, которую мы все помним. И это происходило еще в советское время — с учетом строгой дисциплины и карательных механизмов того периода. Сегодня мы не можем рисковать жизнью и здоровьем наших людей. Поэтому не должно быть никакого физического контакта, должны быть гарантированы меры безопасности, чтобы наши люди и грузы могли свободно передвигаться. Это вполне законное требование», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Президент Ильхам Алиев коснулся и потенциала Зангезурского коридора: «Безусловно, эта артерия свяжет многие страны. И когда мы говорим о необходимости осуществления перевозок через эту железную или автомобильную дорогу, речь ведь идет не только о соединении основной части Азербайджана с его Нахчыванской Автономной Республикой. Речь идет о международном транзитном коридоре. Мы очень активно инвестируем в транспортно-логистическую инфраструктуру. За последние годы вложены миллиарды долларов, построен крупнейший на Каспии международный торговый порт, сейчас мы занимаемся его расширением, доведением грузоподъемности до 25 млн тонн. Построена железная дорога, соединяющая Азербайджан с Турцией через территорию Грузии. Увеличивается объем транзитных перевозок через территорию Азербайджана, как результат того, что существуют современная инфраструктура. Также идет процесс цифровизации, идет упрощение таможенного администрирования. Это также связано с геополитическими изменениями в нашем регионе, когда другие транзитные пути становятся более проблематичными. Поэтому с учетом всего этого, потенциал Зангезурского коридора мы оцениваем на начальном этапе в 15 млн тонн грузов. Мы практически завершаем строительство железной дороги до стыка нашей границы с Арменией и Ираном, и, наверное, меньше через год, может быть даже весной следующего года, азербайджанский участок этой железной дороги будет построен».

«Что касается армянского участка этой железной дороги, кстати, в советское время эта железная дорога являлась составной частью азербайджанской железной дороги, и она не принадлежала армянской железнодорожной структуре в силу того, что она не имеет никакого железнодорожного сообщения с остальной железнодорожной сетью Армении. Это дорога, соединяющая Азербайджан через Армению с Нахчыванской Автономной Республикой, и дальше она шла на территорию Ирана с выходом на Персидский залив. То есть мы с реализацией Зангезурского коридора по существу откроем еще одно направление коридора Север-Юг. Не только то, о котором все говорят: из России через Азербайджан в Иран до Решта, но и через Восточный Зангезур и другие части Зангезурского района на Иран, а дальше и на Турцию. Поэтому открываются огромные перспективы для увеличения грузопотока, - сказал глава государства. - На сегодняшний день рост грузоперевозок из Китая через Азербайджан стремительно растет. Одновременно с этим строится железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан – опять с выходом на Каспий. То есть вы видите какие большие потоки уже идут и будут идти в наше направление».

«Поэтому мы должны быть готовы не только принимать и обрабатывать грузы в бакинском порту, но и направлять их по направлению железной дороги Баку-Тбилиси-Карс через Грузию на Турцию и дальше - к средиземноморским портам и через Зангезур, который также будет важнейшим транспортным направлением. Но, к сожалению, на армянской стороне никакие работы за последние пять лет не велись, этот вопрос сознательно снимается с повестки дня. Но в таком случае шансы для Армении когда-либо стать транзитной страной приближаются к нулю. Если они будут и дальше блокировать этот процесс, я думаю, что они окажутся не только в транспортной изоляции, в которой они сегодня находятся, но и в определенной степени и в политической изоляции», - отметил глава Азербайджанского государства.

О том, что первый серьезный шаг Армения должна предпринять в направлении Зангезурского коридора, говорил и помощник Президента Хикмет Гаджиев. В середине июня, в рамках GLOBSEC Forum 2025 в Праге он констатировал, что Азербайджан создал полную безопасность и стабильность в регионе: «Армения также может стать частью регионального сотрудничества и транспортных сообщений».

«Азербайджан не преследует цель изолировать кого-либо в регионе. Однако в этом процессе Армения также должна предпринять конкретные шаги. Эта страна в течение 30 лет удерживала Нахчыван в блокаде. Мы ждем, что Армения сделает серьезный шаг, прежде всего в направлении Зангезурского коридора. Я знаю, что армянскую сторону беспокоит слово «коридор». Я всегда в шутку говорю, что хотел бы, чтобы вся территория Азербайджана превратилась в коридор. Пусть хоть дорогой называют, хоть переходом – не имеет значения, главный вопрос – установление прямой связи с Нахчываном», - отметил Хикмет Гаджиев.

По его словам, создание транспортного сообщения с Нахчываном может открыть новые возможности и для самой Армении. «Мы хотим, чтобы Армения также стала частью основного потока региональной транспортной сети», - подчеркнул помощник Президента.

В то же время, комментируя в интервью Berliner Zeitung сообщения о возможном участии американской компании в контроле над проходящем по территории Армении участком Зангезурского коридора, Хикмет Гаджиев сказал, что это вопрос, который должна решить армянская сторона: «Сотрудничают ли они с американскими компаниями - это их дело. А пока мы заняты своим. Мы расширяем транспортные связи и налаживаем контакты со всеми нашими соседями - Грузией, Ираном и Россией. В целом, такие связи принесут пользу всему региону. Если Армения будет готова, мы хотели бы совместно развивать Транскавказский транспортный коридор».

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Как видно, Азербайджан, выстраивая свою внешнюю политику на основе добрососедства, взаимного уважения и приверженности нормам международного права, нацелен на доверительное сотрудничество с дружественными государствами и укрепление архитектуры региональной безопасности.

Что касается Ирана: если там действительно заинтересованы в мире, стабильности и развитии региона, то должны понимать, что путь к этому лежит не через необоснованные претензии и попытки вмешательства во внутренние дела соседей, а через признание их права на самостоятельное определение собственного будущего и ведение уважительного диалога.

В таком диалоге нет и не может быть места менторскому тону и стремлению диктовать условия - эпоха подобных подходов ушла в прошлое, и это следует признать всем, кто претендует на авторитет и уважение в регионе.